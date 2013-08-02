- Поле с дикорастущей коноплей было обнаружено совместно с погранслужбами, - рассказал. – Была назначена экспертиза, которая собственно и дала заключение, что это дикорастущая конопля. Данное поле принадлежит госучреждению по охране лесов и животного мира, которым мы и дали предписание скосить коноплю. Сегодня мы ее уничтожили. К слову, пока шла экспертиза, поле с «ценной» травой охраняли пограничники ДКНБ по ЗКО.