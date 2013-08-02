В Атырау прошла выставка картин под открытым небом

Открытие выставки картин художников со всего западного Казахстана прошла минувшей ночью в Атырау под открытым небом, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Ночная экспозиция развернулась на территории творческого центра «Ак Желкен». Участие в выставки приняли художники со всего западного Казахстана. Гости праздника стали свидетелями необычного выступления Театра теней, артисты которого развлекали посетителей галереи под открытым небом весь вечер. Самих мастеров Актюбинской, Мангистауской, Атырауской и Западно-Казахстанской областей чествовали на красной ковровой дорожке. Мероприятие организаторы приурочили к нескольким событиям - выставке ЭКСПО-2017 и вручению ежегодной премии «Алтын Кайык», учрежденной в регионе несколько лет назад. После подведения итогов жюри определит победителя, который получит статуэтку из чистого золота и приз в размере одного миллиона тенге.