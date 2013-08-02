Корреспонденты портала "Мой ГОРОД" вместе с десантниками отметили день ВДВ. Было интересно и познавательно, но вот с парашютом прыгнуть так и не удалось. (((
В этом году воздушно-десантным войскам исполнилось 83 года. Каждый год второго августа вэдэвэшники собираются в уральском аэроклубе, чтобы по давней традиции совершить прыжок с парашютом. Прыгают все - и грузные десантники, отслужившие ещё при Брежневе, и молодые ребята, которые дембельнулись только в прошлом году и ещё забыли тяжесть парашюта за спиной.
Десантники собираются на аэродроме с шести утра. За это время и наговориться успеют и медосмотр пройти. Прыжки доступны не всем. Перед тем, как подняться на трап самолёта, десантники проходят медкомиссию. Если найдут отклонения в здоровье - извините, но на аэродром можно отправиться только в качестве наблюдателя.
Счастливцы, прошедшие медкомиссию, готовят свои парашюты. Теперь вся надежда на погоду - ночью шёл дождь и пасмурное небо с сильным ветром могут сорвать десантникам все планы.
Десантников-афганцев можно по пальцам пересчитать. Валерий ГОРДЕЙЧЕНКО
полтора года пробыл "за речкой" (так называют Афган те, кто там служил). Начав службу в 1979 году под Одессой, Валерий через полгода попал в Кабул в составе Витебской дивизии. "Мы отправились в Афган на смену первым дембелям", говорит ГОРДЕЙЧЕНКО . Впрочем, о годах службы афганец распространяться не любит. С парашютом Валерий ГОРДЕЙЧЕНКО, кстати, больше не прыгает - смещение позвоночника даёт о себе знать.
Десантники называют ВДВ Войсками Дяди Васи, в честь Героя Советского Союза Василия МАРГЕЛОВА
. Именно благодаря МАРГЕЛОВУ воздушно-десантные войска вышли на новый уровень развития. Сами же десантники в шутку говорят про себя: три минуты ты орёл, а в остальное время - вьючная лошадь.
Среди ребят в голубых беретах приятно было встретить своего коллегу - Арман МАМБЕТОВ
работает фотографом в городской газете "Жайык үнi". Словосочетание журналист-десантник звучит серьёзно.
Тем временем обстановка принимала всё более неформальный характер. Только что прибывшие десантники здоровались с теми, кто пришёл раньше, обнимались и обменивались лаконичным приветствием: - "Ну ты как, живой?" - "Так точно!"
День ВДВ - торжество семейное, поэтому многие десантники пришли на праздник со своими семьями. Мальчишки в голубых беретах с интересом смотрели на дядек, которые, оживлённо болтали друг с другом - многие из десантуры видятся только раз в год - второго августа.
Попадались на нашем пути и любители видеосъёмки - встреча десантников ежегодно фиксируется на видео, которое потом записывают на диски и раздают участникам праздника.
Ветер тем временем становился всё сильней. "Хоть бы погода наладилась", говорили десантники, с нежностью поглядывая на свои парашюты. Им очень хотелось проверить своё парашютное мастерство.
Настало время для инструктажа. Прошедшие медкомиссию десантники выстроились в шеренгу и получили необходимые указания. Но погода всё больше портилась и надежда на прыжки с парашютом таяли с каждой минутой.
Десантура воспитывает своих детей как полагается - даже малыши проходя мимо военных отдают честь и чеканят шаг.
При помощи этого устройства, десантник может наблюдать за прыжками своих коллег: все ли указания выполняются как положено? Если верить дате выпуска, выбитой на этом аппарате, то он младше десантных войск только на 30 лет - в этом году ему "стукнуло" 53 года. "Через него хорошо луной любоваться", говорят десантники. Взглянув в окуляры, я им поверил - увеличение было мощным и чётким. Вэдэвэшники утверждают, что этот аппарат, выпущенный ещё во времена холодной войны, ни разу не подводил.
Погода не внушала оптимизма. Увидев надвигающуюся стихию, директор парашютной школы Раис СЮНДЮКОВ
, тоже служивший в ВДВ, подвёл итог сомнениям десантников - летать сегодня не будем.
Если бы не плохая погода, Леонид НИКИФОРОВ
совершил бы сегодня свой юбилейный, восьмидесятый прыжок. В обычной жизни Леонид работает юристом, но второго августа надевает голубой берет, китель с медалями и превращается в десантника НИКИФОРОВА.
Узнав, что прыжки с парашютом отменяются, слегка разочарованные мужики пошли фотографироваться возле самолётов. Впрочем, согласно плану мероприятий, впереди десантников ждали награждения и менее официальная часть праздника с элементами застолья.
Торжественное построение десантников происходило в небольшом зале парашютной школы. Когда вэдэвэшники троекратно выкрикнули своё "Ура!" в помещении едва не вылетели стёкла, а у зрителей зазвенело в ушах. Впрочем, это ещё раз доказывает, что порох в пороховницах остался даже у тех, кто отслужил и тридцать лет назад.
Минутой молчания почтили погибших десантников.
Помимо почётных грамот и вымпелов, ветеранов-десантников награждали сегодня медалями "Ветерана-интернационалиста" и "За службу ВДВ".
Момент был настолько торжественный, что даже дети были сосредоточены. Награждение десантников - дело серьёзное.
Десантный значок "Инструктор-парашютист 500" означает, что его владелец совершил 500 прыжков с парашютом. В общем, уровень мастерства зашкаливает.
Неизвестно почему, но у большинства моих знакомых День ВДВ ассоциируется с огромным количеством пьяных мужиков, которые только и делают, что бьют себе о головы бутылки и купаются в фонтанах. Если даже в этом есть доля правды, то эти мужики подобный отдых заслужили - их армейские годы были действительно не из лёгких. В общем, с праздником, десантура!
Фото автора, видео Серика НИХОВА