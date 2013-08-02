Корреспонденты портала "Мой ГОРОД" вместе с десантниками отметили день ВДВ. Было интересно и познавательно, но вот с парашютом прыгнуть так и не удалось. ((( mgorod.kz 5 В этом году воздушно-десантным войскам исполнилось 83 года. Каждый год второго августа вэдэвэшники собираются в уральском аэроклубе, чтобы по давней традиции совершить прыжок с парашютом. Прыгают все - и грузные десантники, отслужившие ещё при Брежневе, и молодые ребята, которые дембельнулись только в прошлом году и ещё забыли тяжесть парашюта за спиной.   mgorod.kz 7 Десантники собираются на аэродроме с шести утра. За это время и наговориться успеют и медосмотр пройти. Прыжки доступны не всем. Перед тем, как подняться на трап самолёта, десантники проходят медкомиссию. Если найдут отклонения в здоровье - извините, но на аэродром можно отправиться только в качестве наблюдателя.   mgorod.kz 29 Счастливцы, прошедшие медкомиссию, готовят свои парашюты. Теперь вся надежда на погоду - ночью шёл дождь и пасмурное небо с сильным ветром могут сорвать десантникам все планы.   mgorod.kz 13 Десантников-афганцев можно по пальцам пересчитать. Валерий ГОРДЕЙЧЕНКО полтора года пробыл "за речкой" (так называют Афган те, кто там служил). Начав службу в 1979 году под Одессой, Валерий через полгода попал в Кабул в составе Витебской дивизии. "Мы отправились в Афган на смену первым дембелям", говорит ГОРДЕЙЧЕНКО . Впрочем, о годах службы афганец распространяться не любит. С парашютом Валерий ГОРДЕЙЧЕНКО, кстати, больше не прыгает - смещение позвоночника даёт о себе знать.   mgorod.kz 16 Десантники называют ВДВ Войсками Дяди Васи, в честь Героя Советского Союза Василия МАРГЕЛОВА. Именно благодаря МАРГЕЛОВУ воздушно-десантные войска вышли на новый уровень развития. Сами же десантники в шутку говорят про себя: три минуты ты орёл, а в остальное время - вьючная лошадь.   mgorod.kz 27 Среди ребят в голубых беретах приятно было встретить своего коллегу - Арман МАМБЕТОВ работает фотографом в городской газете "Жайык үнi". Словосочетание журналист-десантник звучит серьёзно.   mgorod.kz 14 Тем временем обстановка принимала всё более неформальный характер. Только что прибывшие десантники здоровались с теми, кто пришёл раньше, обнимались и обменивались лаконичным приветствием: - "Ну ты как, живой?" - "Так точно!"   mgorod.kz 6 День ВДВ - торжество семейное, поэтому многие десантники пришли на праздник со своими семьями. Мальчишки в голубых беретах с интересом смотрели на дядек, которые, оживлённо болтали друг с другом - многие из десантуры видятся только раз в год - второго августа.   mgorod.kz 4 Попадались на нашем пути и любители видеосъёмки - встреча десантников ежегодно фиксируется на видео, которое потом записывают на диски и раздают участникам праздника.   mgorod.kz 3 Ветер тем временем становился всё сильней. "Хоть бы погода наладилась", говорили десантники, с нежностью поглядывая на свои парашюты. Им очень хотелось проверить своё парашютное мастерство.   mgorod.kz 2 Настало время для инструктажа. Прошедшие медкомиссию десантники выстроились в шеренгу и получили необходимые указания. Но погода всё больше портилась и надежда на прыжки с парашютом таяли с каждой минутой.   mgorod.kz 1 Десантура воспитывает своих детей как полагается - даже малыши проходя мимо военных отдают честь и чеканят шаг.   mgorod.kz 8 При помощи этого устройства, десантник может наблюдать за прыжками своих коллег: все ли указания выполняются как положено? Если верить дате выпуска, выбитой на этом аппарате, то он младше десантных войск только на 30 лет - в этом году ему "стукнуло" 53 года. "Через него хорошо луной любоваться",  говорят десантники. Взглянув в окуляры, я им поверил - увеличение было мощным и чётким. Вэдэвэшники утверждают, что этот аппарат, выпущенный ещё во времена холодной войны, ни разу не подводил.   mgorod.kz 15 Погода не внушала оптимизма. Увидев надвигающуюся стихию, директор парашютной школы Раис СЮНДЮКОВ, тоже служивший в ВДВ, подвёл итог сомнениям десантников - летать сегодня не будем.   mgorod.kz 9 Если бы не плохая погода, Леонид НИКИФОРОВ совершил бы сегодня свой юбилейный, восьмидесятый прыжок. В обычной жизни Леонид работает юристом, но второго августа надевает голубой берет, китель с медалями и превращается в десантника НИКИФОРОВА.   mgorod.kz 12 Узнав, что прыжки с парашютом отменяются, слегка разочарованные мужики пошли фотографироваться возле самолётов. Впрочем, согласно плану мероприятий, впереди десантников ждали награждения и менее официальная часть праздника с элементами застолья.   mgorod.kz 23 Торжественное построение десантников происходило в небольшом зале парашютной школы. Когда вэдэвэшники троекратно выкрикнули своё "Ура!" в помещении едва не вылетели стёкла, а у зрителей зазвенело в ушах. Впрочем, это ещё раз доказывает, что порох в пороховницах остался даже у тех, кто отслужил и тридцать лет назад.   mgorod.kz 21 Минутой молчания почтили погибших десантников.   mgorod.kz 19 Помимо почётных грамот и вымпелов, ветеранов-десантников награждали сегодня медалями "Ветерана-интернационалиста" и "За службу ВДВ".   mgorod.kz 25 Момент был настолько торжественный, что даже дети были сосредоточены. Награждение десантников - дело серьёзное.   mgorod.kz 17 Десантный значок "Инструктор-парашютист 500" означает, что его владелец совершил 500 прыжков с парашютом. В общем, уровень мастерства зашкаливает.   mgorod.kz10 Неизвестно почему, но у большинства моих знакомых День ВДВ ассоциируется с огромным количеством пьяных мужиков, которые только и делают, что бьют себе о головы бутылки и купаются в фонтанах. Если даже в этом есть доля правды, то эти мужики подобный отдых заслужили - их армейские годы были действительно не из лёгких. В общем, с праздником, десантура! Фото автора, видео Серика НИХОВА