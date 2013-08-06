Необходимость в правилах содержания домашних питомцев была уже давно, и вопросы по этому поводу возникали у жителей города все чаще. Теперь владельцам собак и кошек придется соблюдать санитарно-эпидемиологические правила и нормы, а также гигиенические и ветеринарные правила и нормативы более ответственно. По новым утвержденным правилам собак и кошек разрешается держать в индивидуальных жилых домах и квартирах многоэтажных домов, при условии того, что владельцы будут принимать меры по обеспечению тишины. Нельзя содержать кошек и собак в местах общего пользования (кухни, коридоры, лестничные площадки, подвалы и так далее), на придомовых территориях многоэтажных домов и жилых помещений, в гостиницах и в коридорах общежитий. Владельцы частных жилых помещений должны содержать собак в границах собственного двора, соблюдать, что собака не убегала за границы частных владений, иметь предупредительную табличку на воротах о наличии собаки. Собаки и кошки находящиеся в общественных местах без сопровождающих лиц, считаются бродячими и подлежат отлову специализированными организациями. Владельцам домашних животных необходимо зарегистрировать своего питомца и получить ветеринарный паспорт в частных или государственных ветеринарных клиниках Уральска. В правилах также указывается и порядок выгула кошек или собак, он впрочем, мало чем отличается от прошлогодних правил. Нельзя выгуливать домашних питомцев во дворах, на детских площадках, на территории школ, детских , а также лечебных и медицинских учреждениях, на стадионах, скверах, в парках. Если животное оставило свои экскременты в подъездах, на лестничных площадках, спортивных или детских площадках, газонах, тротуарах владелец обязан немедленно убрать их за своим питомцем. В многолюдных местах собак следует держать на коротком поводке и в наморднике. И, пожалуй самое главное, за нарушение правил владельцы собак и кошек несут ответственность по статье 311 КоАП РК «Нарушение правил содержания собак и кошек», которое грозит штрафом до 10 МРП (17310 тенге).