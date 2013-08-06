Два молодых парня неожиданно начали стрелять из травматического оружия, позже выяснилось, что они ранили трех человек. Сейчас оба подозреваемых, одному из которых 30 лет, а второму 24 года, задержаны. В настоящее время ведется следствие. Между тем компания КПО сообщившая, что никто из ее работников не был вовлечен в инцидент, рекомендовала своим сотрудникам избегать посещения бара «Соул». К слову, это не первый случай, когда в баре происходят серьезные разборки. Так в феврале нынешнего года после драки произошедшей в баре, скончался 25-летний парень.