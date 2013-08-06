212545Инцидент произошел 3 августа в Аксае  в баре «Соул», расположенного рядом с Чешским городком, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».  Два молодых парня неожиданно начали стрелять из травматического оружия, позже выяснилось, что они ранили трех человек. Сейчас оба подозреваемых, одному из которых 30 лет, а второму 24 года, задержаны. В настоящее время ведется следствие. Между тем компания КПО сообщившая, что  никто из ее работников не был вовлечен в инцидент, рекомендовала своим сотрудникам избегать  посещения бара «Соул». К слову, это не первый случай, когда в баре происходят серьезные разборки. Так в феврале нынешнего года после драки произошедшей в баре, скончался 25-летний парень.