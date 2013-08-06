Фото spbdnevnik.ru Фото spbdnevnik.ru МВД возбудило уголовное дело по факту надругательства над российским флагом бас-гитаристом рок-группы Bloodhound Gang во время концерта в Одессе, сообщает пресс-центр министерства в понедельник. «Специализированным подразделением дознания ГУ МВД России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по факту надругательства над государственным флагом России, - говорится в сообщении ведомства. Как отмечается в сообщении, дело было возбуждено «по результатам проведенной доследственной проверки по факту осуществления действий, свидетельствующих о неуважительном отношении к государственному флагу России», совершенных музыкантом Bloodhound Gang на рок-концерте в Одессе. «Расследование данного уголовного дела взято на контроль руководством ГУ МВД по Краснодарскому краю и прокуратурой региона», - сообщает МВД. Поводом к возбуждению дела стал инцидент, произошедший на концерте Bloodhound Gang в Одессе 31 июля. Во время концерта бас-гитарист группы Bloodhound Gang Эвил Джаред Хасселхофф засунул себе в штаны российский флаг, после чего бросил в толпу. Видеозапись инцидента попала в интернет и вызвала широкий общественный резонанс. Поведение участника Bloodhound Gang было воспринято как надругательство над российским флагом. В «Единой России» потребовали привлечь участников группы Bloodhound Gang к уголовной ответственности и запретить им и их родственникам въезд на территорию России. Из Украины группа прилетела в Россию, где 2 августа Bloodhound Gang должны были стать хедлайнерами фестиваля KUBANA в Краснодарском крае, но в день концерта министр культуры Владимир Мединский в своем «твиттере» сообщил, что выступления группы не будет. «Рок-группа Bloodhound Gang пакует чемоданы. Выступать эти идиоты на Кубани не будут», — написал он. В субботу поздно вечером Bloodhound Gang прибыла в «Шереметьево», откуда улетела из России. В воскресенье вице-спикер Госдумы, секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов пообещал выяснить обстоятельства приглашения в Россию американской группы Bloodhound Gang и найти того, чей «заказ» отрабатывали музыканты. Ранее в понедельник прокуратура Краснодарского края сообщила о начале проверки соблюдения законодательства при организации концертов на территории края, в том числе фестиваля KUBANA, где должна была выступить группа Bloodhound Gang. forbes