Никулинский суд Москвы в понедельник приговорил Алексея Русакова, признанного виновным в ДТП, в результате которого в 2012 году погибла актриса Марина Голуб и подвозивший ее таксист-частник, к шести годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима, сообщило агентство РАПСИ. Суд также частично удовлетворил гражданский иск со стороны родственников погибшего таксиста и постановил взыскать с Русакова в их пользу 500 000 рублей в виде компенсации морального вреда. Русаков лишен водительских прав на три года. В ходе прений прокурор просила суд признать Русакова виновным по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц) и приговорить его к 6,5 годам колонии. Прокуратура отказалась от обвинений Русакова по статье «оставление в опасности». Судья Валентина Комарова заявила, что виновность Русакова подтверждена показаниями нескольких свидетелей. Они заявили, что Русаков за рулем автомобиля Cadillac выехал на перекресток на красный сигнал светофора со скоростью не менее 100 км/час и не мог избежать столкновения. Судья не стала принимать во внимание показания одного из свидетелей, по словам которого Русаков выезжал на перекресток в момент переключении сигналов светофора и уже не мог остановить автомобиль — по мнению суда, своими показаниями свидетель пытался помочь обвиняемому избежать ответственности. Также суд посчитал субъективными и неубедительными показания эксперта. Комарова подчеркнула, что у суда нет сомнений, что Русаков превысил скорость. Одновременно она оправдала Русакова по обвинению в совершении преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ (оставление в опасности). Трагедия случилась в октябре 2012 года на перекрестке улицы Удальцова и проспекта Вернадского. Вылетевший на перекресток Cadillac Русакова на полном ходу врезался в Hyundai. Находившиеся в нем Голуб и подвозивший ее водитель погибли на месте. А Русаков бросил свой автомобиль и сбежал. Позднее он был задержан. Следователям свое бегство с места ДТП он объяснил стрессом. И позднее доказывал, что сам явился в правоохранительные органы с повинной. Сам Русаков в понедельник в своем последнем слове отказался признать себя виновным. Его защита пообещал обжаловать приговор. Адвокат Игнат Яворский заявил агентству, что защита настаивает на оправдании Русакова.