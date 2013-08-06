Фото autoreview.ru Фото autoreview.ru С начала года в Казахстан было незаконно ввезено больше 300 автомобилей. Общая стоимость изъятых авто составила 1,3 млрд тенге. Было возбуждено 144 уголовных дела, сообщает пресс-служба Комитета таможенного контроля. Там отмечают, что все автомобили изъяты в доход государства. Всего казахстанские таможенники в 2013 году возбудили 433 уголовных дела. Более 70% преступлений приходится на экономическую контрабанду, около 6% связанны с контрабандой изъятых из обращения предметов, и 4% — с уклонением от уплаты налогов. Напомним, недавно в Казахстане начал действовать стандарт Евро-4 для ввозимых в республику автомобилей. Из-за разночтений в документации Министерства транспорта, таможенники Казахстана не пускали в республику многие авто, которые в действительности отвечали стандартам. В результате Минтранскому пришлось выпустить дополнительное толкование новых экологических стандартов для авто. auto.mail.ru