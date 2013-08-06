Группе компаний «Автомир» исполняется 20 лет. Свой юбилей она готовится отметить масштабным проектом – автопробегом по России и Казахстану. Спецпроект под названием «Одноэтажный пробег» стартовал 18 июля 2013 года и продлится целый месяц. В общей сложности, автопробег состоит из 15 этапов, маршрут которых пролегает в основном по европейской части России и Казахстану. На сегодняшний день, участники автопробега, проехав такие города как Архангельск, Санкт-Петербург, Ярославль, Москва, Брянск, Орёл, Воронеж, Саратов, Самара, прибыли в Екатеринбург. Далее по маршруту лежит город Челябинск, после которого автоколонна возьмет курс на Астану. Юбилейный автопробег ГК «Автомир», задуманный по примеру известного путешествия Ильи Ильфа и Евгения Петрова, соединяет в себе познавательные, культурные и исторические цели. Участники «Одноэтажного пробега» откроют для себя уникальные традиции разных регионов России и Казахстана, познакомятся с их национальной кухней, пообщаются с местными жителями и осмотрят достопримечательности городов, вошедших в автопробег. Поскольку значительной частью «Одноэтажного пробега» является его гастрономическая составляющая, к автомобильному путешествию присоединятся эксперты кулинарии, которые дадут мастер-классы по приготовлению национальных блюд. Все рецепты от экспертов, местных жителей и поваров, собранные в течение автопробега, будут изданы специальным гастрономическим путеводителем по России и Казахстану.
На территории Казахстана, в период с 7 по 14 августа текущего года, запланированы остановки и знакомство с прилегающей местностью городов Астаны, Темиртау, Караганды, Балхаша и Алматы. В Автопробеге принимают участие сотрудники, партнёры и клиенты ГК «Автомир», а так же представители ведущие СМИ страны, в числе которых и наш собственный фотокорреспондент Аян Мурат. Автосалоны компании «Автомир» в Казахстане были открыты в 2008 году и уже на протяжении 5 лет успешно реализуют автомобили марок Nissan, Suzuki, Mitsubishi, Hyundai, Mazda, а с недавнего времени, еще и Volkswagen. Для юбилейного Автопробега компания подготовила 10 автомобилей перечисленных выше марок. Следите за будущими фото-отчетами нашего корреспондента в обзорах Lafa.kz!