фото с сайта bnews.kz фото с сайта bnews.kz Для развития машиностроительной отрасли премьер-министр РК Серик Ахметов поручил разработать отраслевую программу развития машиностроения до 2020 с учетом задач, поставленных во второй пятилетке ГП ФИИР, сообщает primeminister.kz. Как отметил глава кабмина, в рамках ГП ФИИР появляются новые производства, конкурентоспособные виды продукции. Правительство со своей стороны готово продолжать поддерживать отрасль. По словам первого вице-министра индустрии и новых технологий РК Альберта Рау, сегодня в казахстанской машиностроительной отрасли есть большой потенциал для более ускоренного развития. В отрасли прослеживается положительная динамика роста, так за первое полугодие объем производства отрасли составил 367 млрд. тенге. "По году можем выйти на 5 млрд. долларов США», - сообщил вице-министр. Также наблюдается увеличение доли машиностроения в структуре обрабатывающей промышленности. За январь-июнь 2013 года доля отрасли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 2% и составила 13,2%. По его данным, в первом полугодии текущего года произведено 45 дизельных локомотивов с ростом в 1,6 раза, производство автомобилей выросло в 2,2 раза – более 16 тысяч, в нефтегазовом машиностроении рост составил 31%, в горнорудном - 12%. Кроме того, Рау выступил с предложением рассмотреть вопрос введения государственного субсидирования потребительских кредитов на покупку автомобилей отечественного производства. Как в свою очередь отметил председатель правления Союза машиностроителей Мейрам Пшембаев, за три года реализации ГП ФИИР отрасль машиностроения выросла более чем 2,5 раза. «В этом году, по нашим прогнозам, объем производства составит 800 млрд. тенге, а к 2015 году ожидаем, что перевалит за 1 трлн. тенге. Это стало возможным благодаря четкой поддержке со стороны государства, принятию ГП ФИИР и вкладу самих машиностроителей», - подчеркнул он. today.kz