фото с сайта newsfiber.com фото с сайта newsfiber.com Министр нефти и газа Казахстана Узакбай Карабалин в ходе встречи с президентом республики Нурсултаном Назарбаевым, сообщил, что при испытании разведочной скважины на каспийском участке Жамбыл получен приток нефти, сообщает пресс-служба президента. "При испытании разведочной скважины на структуре Жамбыл был получен приток нефти с дебитом 60 тонн в сутки. Мы будем проводить дальнейшее изучение данного объекта, но уже сейчас можно говорить об обнаружении нового месторождения, с чем я хотел бы Вас поздравить. Для нефтяников и всех нас это очень радостное событие, - сказал министр нефти и газа. Карабалин также проинформировал президента о позитивной динамике развития отрасли. "По итогам первого полугодия 2013 года добыча нефти и газового конденсата составила более 40 млн. тонн, что составляет 101,8% к соответствующему периоду 2012 года. Добыча природного и попутного газа также ведется в соответствии с запланированным графиком. Планы по экспорту нефтегазовой продукции в целом выполняются, отдельные показатели будут выравнены к концу года", - сказал министр. На всрече также были обсуждены вопросы, связанные с крупными объектами, включая Кашаган, Тенгиз и Карачаганак. Особое внимание было уделено необходимости максимального учета интересов страны в Тенгизском проекте, а также при освоении будущих месторождений. Глава государства отметил необходимость дальнейшего развития нефтегазовой отрасли, являющейся одной из стратегических для Казахстана. today.kz