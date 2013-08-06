фото с сайта logolux.biz фото с сайта logolux.biz В Казахстане согласно поправкам в закон «Об автомобильном транспорте» будут ужесточены наказания за провоз грузов с превышением допустимых параметров, сообщает Today.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта и коммуникаций РК. Как отмечается, такие меры необходимы для обеспечения максимального возмещения ущерба, наносимого автомобильным дорогам и дорожным сооружениям вследствие проезда крупногабаритного или тяжеловесного автотранспортного средства. Также приняты нормы по внедрению автоматизированной системы контроля весогабаритных параметров в движении, что позволит исключить неоднократные остановки и проверки автотранспортных средств на дорогах. Отменена продажа транзитных бланков разрешений на границе иностранным перевозчикам, с государствами которых произведен паритетный обмен бланками разрешительных документов. Транзитный проезд иностранных автотранспортных средств, с государствами которых не произведен паритетный обмен бланками разрешительных документов, будет осуществляться на основании разрешения на транзитный проезд, которое вступит в силу с 1 января 2014 года. Для обеспечения прозрачности и своевременности распределения бланков-разрешений, исключения возможности их перепродажи, введена норма по выдаче отечественным перевозчикам иностранных бланков разрешений с использованием системы автоматического распределения. Теперь заявка на получение бланка разрешения подается через портал электронного правительства egov.kz, а его выдача предусмотрена только в Центрах обслуживания населения. Такой регламент позволяет исключить контакт перевозчика с сотрудниками транспортной инспекции и сократить сроки рассмотрения заявки до 1 дня. Кроме того, законом увеличены штрафные санкции за выпуск в эксплуатацию автотранспортных средств не прошедших предрейсовый техосмотр, допуск на рейс водителей, не прошедших предрейсовый медосмотр, перевозку опасных грузов с нарушением установленных правил и без специального разрешения на перевозку опасного груза и др. Также введена административная ответственность за проезд крупногабаритных и (или) тяжеловесных автотранспортных средств без специального разрешения, с превышением весогабаритных параметров. Размер штрафа для физ.лиц и ИП составит 200МРП, для юр.лиц, субъектов МСП – 500МРП, для юр.лиц, субъектов КП - 1000 МРП. Помимо этого, с 1 января 2014 года будет взиматься пошлина за выдачу удостоверения допуска к осуществлению международных автомобильных перевозок грузов и его дубликата в размере 25 процентов от МРП. С 1 января 2015 года будет запрещен выезд на дороги общего пользования для самосвалов с грузом, общая масса которого превышает утвержденные допустимые параметры