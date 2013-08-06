фото с сайта newsfiber.com фото с сайта newsfiber.com Согласно результатам онлайн-опроса Today.kz, казахстанцы против депортации из Казахстана настоятеля приюта "Радонеж" для одиноких стариков и сирот отца Софрония. Так, 82% или 106 из 129 опрошенных выступают против депортации и всего 18% или 23 респондента считают такие меры необходимыми. Напомним, что отец Софроний, в миру Петр Евтихеев, решением суда должен быть депортирован из Казахстана из-за того, что проживает в Алматинской области без вида на жительство. Как выяснилось, он не оформил подобающим образом документы, когда в 90-х приехал из России и решил обосноваться в Казахстане. Однако сам батюшка признался, что не может бросить своих подопечных и уехать. Он будет подавать на аппеляцию.