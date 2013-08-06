Фото Today.kz Фото Today.kz 10 августа в Казахстане будут проведены ежегодные полевые тактико-специальные миротворческие учения «Степной орел» с участием вооруженных сил Казахстана, США и Великобритании. Об этом сегодня на брифинге сообщил официальный представитель СЦК Алтай Абибуллаев, передает Today.kz. «В рамках реализации индивидуального плана действий партнерства между Казахстаном и НАТО, который был подписан 31 января 2006 года, а также в рамках программы "Партнерство во имя мира" между Казахстаном и НАТО, 10 августа в Казахстане будут проведены ежегодные полевые тактико-специальные миротворческие учения «Степной орел» с участием вооруженных сил Казахстана, США и Великобритании», - сказал Абибуллаев. Цель учений – совершенствование практических навыков, выработка решений на выполнение миротворческих операций, организация взаимодействия и повышение боевой слаженности подразделений при выполнении операций по поддержанию мира в условиях конфликта между возможными противоборствующими сторонами, а также выработка у личного состава высоких морально-психологических качеств и физической выносливости.