Так, 29 июля на балконе собственной квартиры в одном из микрорайонов Аксая повесилась женщина 1951 года рождения. Буквально через 4 дня неподалеку от гаражного кооператива с помощью веревки свел счеты с жизнью 43-летний мужчина. А неделей ранее, в селе Жанаталап все того же Бурлинского района покончил жизнь самоубийством 15-летний подросток. Он повесился на веранде дома.