Пока смерть не разлучит их
Фото: Philimon Bulawayo / Reuters Роберт Мугабе стал восьмикратным президентом Зимбабве Всеобщие выборы в Зимбабве, состоявшиеся на прошлой неделе, предсказуемо завершились уверенной победой семикратного президента Роберта Мугабе и его партии. Разгромленной и деморализованной оппозиции осталось только жаловаться на несовершенство избирательного законодательства и «многочисленные подтасовки». В минувшую среду, 31 июля, жители Зимбабве выбирали главу государства, депутатов парламента и местные органы власти. Практически по всей стране решительную победу одержал Роберт Мугабе и его сторонники из партии «Африканский национальный союз Зимбабве — Патриотический фронт» (ЗАНУ-ПФ). Согласно официальным итогам, сам президент набрал 61 процент голосов, что почти в два раза больше, чем у его главного оппонента, премьер-министра Моргана Тсвангираи (34 процента). Правящая партия получила 142 из 210 мест в парламенте, сформировав конституционное большинство. А муниципалитеты и сельские общины оказались под контролем сторонников Мугабе даже на юге страны, где в начале 1980-х его войска вырезали несколько десятков тысяч человек. Для многих наблюдателей внутри страны и за ее пределами такие результаты оказались несколько неожиданными. Дело в том, что за 33 года правления Мугабе страна пережила несколько волн насилия, голод, тяжелейший экономический кризис, установила абсолютный мировой рекорд по темпам инфляции (321 миллион процентов годовых), ввязалась в войну в Конго, стала рассадником разнообразных инфекций, продолжительность жизни зимбабвийцев упала на 15 лет, а едва ли не единственной быстрорастущей отраслью экономики стала организация похорон. Все это давало некоторым специалистам повод полагать, что жители страны с определенным скептицизмом оценивают итоги правления своего президента и могут проголосовать за его конкурента. Однако сомневающиеся в победе Мугабе были посрамлены. Основная причина ошибочности их предположений заключается в том, что они не учли его стальную волю к победе. Как-то раз президент описал свое отношение к Зимбабве следующим образом: «Это моя территория. А своего я не отдам, пока не умру». На погост 89-летний Мугабе в ближайшем будущем явно не собирается: он регулярно летает в Сингапур, где, по слухам, проходит курс химиотерапии. Поэтому перспективы у политических оппонентов президента представляются довольно унылыми. Пока динамично развивающийся бизнес зимбабвийских гробовщиков лишь строит планы на самого почетного клиента, шансов на смену власти в стране остается немного. lenta.ru