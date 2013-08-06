Фото: Michaela Rehle / Reuters Фото: Michaela Rehle / Reuters Партия «Зеленые» в Германии предложила организовывать раз в неделю день вегетарианства, пишет газета Bild. Инициатива будет распространяться на столовые в государственных учреждениях. Политики считают, что необходимо выделить один день, когда там не будут подавать мясо и мясные соусы. Цель, которую таким образом хочет добиться партия «Зеленые», состоит в снижении потребления мяса в Германии. Лидер фракции «Зеленых» Рената Кюнаст пояснила, что введение вегетарианского дня поможет понять, как можно питаться без мяса и колбасы. Помимо этого, снижение потребления мяса, как утверждает Кюнаст, полезно для экологии и приведет к улучшению качества скотоводства. Политик также добавила, что после вегетарианского дня жаркое будет казаться вкуснее. Предложение «Зеленых» поддержали экологические союзы. В частности, инициативу поддержал глава объединения в защиту экологии BUND Губерт Вайгер. По данным BUND, каждый немец в среднем съедает 89 килограмм мяса в год. При этом 85 процентов жителей страны едят мясо и колбасу почти ежедневно. Инициатива «Зеленых» была озвучена как часть предвыборной программы. Парламентские выборы состоятся в Германии в сентябре 2013 года. Между тем в некоторых городах Германии правило «дня без мяса» уже действует. Так, раз в неделю столовые в государственных органах, школах и детских садах Бремена готовят только вегетарианскую пищу. lenta