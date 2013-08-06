Махмуду Ахмадинеджаду нашли новое место работы
Фото: Hadi Mizban / Reuters Верховный правитель Ирана, великий аятолла Али Хаменеи, своим указом включил бывшего президента страны Махмуда Ахмадинеджада в состав Совета по определению целесообразности принимаемых решений. Об этом сообщает иранское агентство FARS. Хаменеи подчеркнул, что учитывал «огромный опыт» Ахмадинеджада в вопросах управления страной, передает Agence France-Presse. Совет по определению целесообразности принимаемых решений является совещательным органом при аятолле Хаменеи. В его полномочия входит урегулирование противоречий между иранским парламентом — Меджлисом — и Советом стражей конституции. В основном члены совета являются консерваторами, а сам этот орган возглавляет давний политический оппонент Ахмадинеджада, Али Акбар Хашеми-Рафсанджани. Ранее сообщалось, что после отставки Ахмадинеджад станет ректором нового технологического университета в Тегеране. Политик планировал, что в этом учебном заведении будет проводиться подготовка специалистов в области информационных технологий, нанотехнологий, аэрокосмических и ядерных исследований. Ахмадинеджад сложил с себя президентские полномочия в субботу, 3 августа, когда в должность вступил новый президент Ирана Хасан Рухани. Последний был избран на выборах 14 июня, набрав чуть более 50 процентов голосов. Ахмадинеджад в голосовании участия не принимал, так как не имел права: он руководил Ираном уже два срока подряд, с августа 2005 года. lenta