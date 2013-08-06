Иллюстративное фото с сайта dailynews.kz Иллюстративное фото с сайта dailynews.kz В Атырауской области было совершено два суицида за один день, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу областного ДВД. Один мужчина пырнул себя ножом в горло, второй повесился. - 4 августа примерно в 20.20 в поселке Орлик Индерского района 60-летний мужчина совершил суицид. Самоубийца нанес себе удар ножом в область горла, который оказался для него смертельным. От потери большого количества крови мужчина скончался, - рассказала пресс-секретарь областного ДВД Гульназира МУХТАРОВА. Второй случай суицида зафиксирован в городе Кульсары. В этот же день, примерно в это же время житель города Атырау 1966 года рождения повесился в сарае у своих родственников, к которым приехал погостить.