В Уральске появилась дорожно-постовая служба

Об этом на брифинге рассказал замначальника административной полиции ДВД ЗКО Муслим ДЖАРДЕМОВ. С 1-го августа в Уральске начали работать 10 групп дорожно-постовой службы. Состоит он из 10 инспекторов дорожной полиции и 20 патрульных полицейских. - В рамках подготовки к объединению подразделений дорожной и патрульной полиции, приказом начальника ДВД с 1 августа 2013 года в Уральске создан взвод дорожно-патрульной службы, - рассказал Муслим ДЖАРДЕМОВ. - Взвод обеспечен 10 патрульными автомашинами марки «Лада 2110» и «Приора». Службу они несут ежедневно с 14.00 до 02.00 часов. По словам замначальника управления, создание данного взвода ДПС дает возможность на практике решать все возникающие организационные вопросы и перейти к полному объединению патрульной и дорожной полиции в ДВД ЗКО с 1 октября. - Уже с первых дней работы взвода ДПС показали положительные результаты, - говорит Муслим ДЖАРДЕМОВ. - В частности увеличилось оперативность реагирования на нарушения общественного порядка. Была раскрыта одна кража, 3 мелких правонарушения, и 51 человек в состоянии алкогольного опьянения были доставлены в центр временной адаптации и интоксикации.