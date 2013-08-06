Уральск. Люди ночевали перед банком, чтобы занять очередь на квартиру

В Уральске очередь на подачу заявлений на покупку и аренду квартир занимали ночью, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 6 августа АО «Жилстройсбербанк Казахстана» начал принимать заявления на покупку и аренду квартир в домах, построенных в рамках программы «Доступное жилье - 2020». Очередь на подачу заявлений начали занимать вечером 5 августа. - Я записалась в очередь под номером 566, мы занимали очередь вечером, даже ночевали перед банком,- говорит женщина по имени Айсулу. - Люди сами составляли списки. Набралось около 600 человек, а квартир всего 300. Всего в ипотеку по госпрограмме выдают 317 квартир в двух домах, которые были сданы в эксплуатацию в декабре 2012 года. Многоэтажные дома расположены в 9-м микрорайоне. Цена 1 квадратного метра данных квартирах 90 тысяч тенге. Чтобы купить квартиру необходимо быть клиентом АО «Жилстройсбербанк Казахстана», а также взять кредит в этом банке.