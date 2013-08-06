Днем 22-27 градусов тепла, ночью 12-17. Ветреная погода ожидается и 8-9 августа, кроме того, синоптики прогнозируют дождь и грозу. - Сейчас идет циклон, он пройдет и после 10 августа погода нормализуется, - говорит начальник отдела прогнозов Татьяна Шиллинг. - После 10 августа будет без осадков, днем температура будет подниматься до 28-30 градусов тепла.