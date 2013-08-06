baner-intel-galaxy4Министерство образования и науки Республики Казахстан совместно с корпорацией Intel проведет онлайн-конференцию для учителей. Министерство образования и науки Республики Казахстан (МОН РК), при поддержке корпорации Intel, объявляет о проведении онлайн конференции для учителей «Мобильная среда обучения и современное образование» . Конференция будет проводиться с 19-го по 28-ое августа 2013 года на сайте «Образовательная галактика Intel®» (https://edugalaxy.intel.kz). Участие в конференции бесплатное, регистрация открыта до 17 августа 2013 г. Онлайн конференция проводится в рамках образовательной политики МОН РК, направленной на внедрение инфо-коммуникационных технологий (ИКТ) в систему образования и повышения ИКТ компетенции казахстанских учителей. Конференция организована в формате десятидневных дистанционных практико-ориентированных мастер-классов по повышению ИКТ компетенций. Во время конференции будут рассмотрены вопросы, связанные с созданием среды мобильного обучения, педагогических практик ее использования и продемонстрированы технические решения организации мобильного обучения на уровне класса и школы. Фокусным мастер-классом для казахстанских учителей будет «Проектирование урока с использованием ЦОРов в Системе Электронного Обучения». Для участия в конференции представителям образовательных учреждений необходимо зарегистрироваться на сайте «Образовательная галактика Intel®»¬ (https://edugalaxy.intel.kz) в период с 1 по 17-ое августа 2013-го года. Участие в конференции бесплатное, в работе конференции смогут принять участие не менее 2000 учителей Республики Казахстан. Ирина Пак, тел. +7 (727) 244-55-54, [email protected]