фото с сайта baursak.info фото с сайта baursak.info Компетентными органами Швейцарии арестованы активы семьи Храпуновых до установления законности их происхождения, сообщает Today.kz со ссылкой на финансовую полицию Казахстана. Также сообщается, что изъяты банковские, финансовые и другие документы для изучения и дачи правовой оценки по действиям фигурантов по делу. Кроме того, Федеральная прокуратура Швейцарской конфедерации ведет уголовное расследование в отношении Рыскалиевых по подозрению в отмывании денежных средств. В рамках расследования установлены 3 счета в банках Швейцарии, принадлежащих Рыскалиевым и их близким родственникам, на которых находится свыше 100 млн. евро. Федеральной прокуратурой на указанные счета наложены аресты. Уголовное преследование в отношении Храпуновых на территории Швейцарской Конфедерации было начато после того, как Агентство финансовой полиции направило международное поручение в компетентные органы Швейцарской Конфедерации об оказании правовой помощи по уголовному делу. Напомним, что братья Рыскалиевы- экс-аким Атырауской области Бергей Рыскалиев и его брат - экс-депутат Аманжан Рыскали обвиняютсяв мошенничестве и объявлены в розыск.