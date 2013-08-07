фото с сайта uman.be фото с сайта uman.be В Алматы 32,1% от общего числа руководителей предприятий являются женщины, сообщает Today.Kz со ссылкой на депертамент города по статистике. Женщины занимают лидирующие позиции в образовании - 65,5%; в здравоохранении и соцуслугах 52,0%; операциях с недвижимым имуществом - 43,5%; услугах по проживанию и питанию - 43,7%; деятельности в области административного и вспомогательного обслуживания - 41,0%.

Количество   действующих   предприятий  г.Алматы по районам, формам собственности и гендерномому отношению на 1  августа 2013г.

       Всего

из них руководи- телями, являются женщины

в том числепо формам и видам собственности

государ-ственная

из нихруководи-тели - женщины

частная

из них руководи- тели - женщины

иностран-ная

из них руково-дители - женщи-ны

г. Алматы

42 481

13 622

885

455

38 038

12 216

3 558

951

в том числе по районам

Алатауский

1 162

311

42

28

1 045

267

75

16

Алмалинский

11 333

3 910

187

87

10 130

3 539

1 016

284

Ауэзовский

6 116

1 968

131

85

5 669

1 801

316

82

Бостандыкский

9 062

2 979

195

87

8 077

2 678

790

214

Жетысуский

4 081

1 035

66

45

3 689

903

326

87

Медеуский

7 933

2 625

160

70

6 900

2 317

873

238

Турксибский

2 794

794

104

53

2 528

711

162

30
 