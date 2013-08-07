Количество действующих предприятий г.Алматы по районам, формам собственности и гендерномому отношению на 1 августа 2013г.
|Всего
|
из них руководи- телями, являются женщины
|
в том числепо формам и видам собственности
|
государ-ственная
|
из нихруководи-тели - женщины
|
частная
|
из них руководи- тели - женщины
|
иностран-ная
|
из них руково-дители - женщи-ны
|
г. Алматы
|
42 481
|
13 622
|
885
|
455
|
38 038
|
12 216
|
3 558
|
951
|
в том числе по районам
|
Алатауский
|
1 162
|
311
|
42
|
28
|
1 045
|
267
|
75
|
16
|
Алмалинский
|
11 333
|
3 910
|
187
|
87
|
10 130
|
3 539
|
1 016
|
284
|
Ауэзовский
|
6 116
|
1 968
|
131
|
85
|
5 669
|
1 801
|
316
|
82
|
Бостандыкский
|
9 062
|
2 979
|
195
|
87
|
8 077
|
2 678
|
790
|
214
|
Жетысуский
|
4 081
|
1 035
|
66
|
45
|
3 689
|
903
|
326
|
87
|
Медеуский
|
7 933
|
2 625
|
160
|
70
|
6 900
|
2 317
|
873
|
238
|
Турксибский
|
2 794
|
794
|
104
|
53
|
2 528
|
711
|
162
|
30