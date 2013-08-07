фото с сайта kapital.kz фото с сайта kapital.kz Эксперты из Казпотребнадзора предлагают казахстанскому правительству ввести в стране налог на роскошь для автовладельцев – разовый платеж в размере 20% при покупке автомобилей стоимостью более 70 тысяч долларов вне зависимости от года выпуска и объема двигателя автомобиля, сообщает Today.kz Казпотребнадзор считает введение специального налога на роскошь крайне актуальным ввиду недостатка поступлений в бюджет. В этом поможет налогообложение с предметов роскоши, таких как яхты, самолеты, элитная недвижимость, дорогие автомобили, драгоценности. И таким реальным инстурментом может стать платеж в размере 20% при покупке автомобилей стоимостью более 70 тысяч долларов. Ранее Казпотребнадзор уже предлагал включить налог на транспорт в цену бензина, а также ввести налог на роскошь для владельцев жилья совокупной площадью более 250 кв.м. на человека. По мнению экспертов, такое жилье должно облагаться повышенными ставками налогообложения – в 10 раз больше стандартной платы ввиду сравнительно невысокого налога на недвижимость. Что касается предложения Казпотребнадзора по включению налога на транспорт в цену бензина, то оно, по расчетам организации, обеспечит справедливое начисление: чем больше ездишь, тем больше заправляешься, чем больше заправляешься, тем выше налог на транспорт. Таким образом, автолюбители с большим объемом двигателя и соответствующим расходом топлива будут платить больше остальных. Кроме того, это станет дополнительным стимулом для содержания автомобилей в надлежащем состоянии, чтобы контролировать расход топлива.