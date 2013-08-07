фото с сайта nakhodka-online.ru фото с сайта nakhodka-online.ru По данным исследования, более половины казахстанцев просили у руководства повышения заработной платы, сообщает Today.kz со ссылкой на HeadHunter. Компания провела опрос, в результате которого выяснилось, что 56% казахстанских работников обращались к руководству с просьбой повысить им зарплату. При этом 48% обратившихся просили прибавку к зарплате в связи с расширением обязанностей, 31% посчитал свою зарплату низкой, а 28% пошли на это из-за инфляции и роста цен. В 18% случаев работодатель шел им на встречу, а в 28% случаев работники оказывались в плюсе после такого предложения. Чаще всего сотрудникам повышали зарплату на 10-30%. Впрочем, часто работникам в просьбе отказывали из-за нехватки средств, неблагоприятного финансового положения или отсутствия весомых оснований для увеличения зарплаты. А в 10% случаев обратившимся не только не повысили зарплату, но и предложили искать другую работу. Также в результате опроса выяснилось, что 44% казахстанцев считают неприемлемым просить прибавку. Одни считают, что это недостойно и некрасиво, другие говорят, что слишком мало проработали на занимаемой должности, а третьи утверждают, что в их компании такое не принято.