- Сейчас идут подготовительные работы для спуска катера на воду,- рассказал директор АО " Уральский завод Зенит" Вячеслав ВАЛИЕВ. - Сейчас мы катер взвешиваем, скоро будем его отпускать, расцеплять. В общем, подготавливаем непосредственно к спуску. Полную информацию о судне мы дадим, когда будет назначен день спуска. Новый катер весит около 23 тонн. -На быстроходном катере пограничные службы будут охранять берега рек,- говорит заместитель начальника цеха Анатолий Михайлович. - Он развивает скорость в пределах 55 морских узлов в час, и свободно может догнать нарушителя. Спустить новый быстроходный катер планируется в конце этой недели.