фото с сайта total.kz фото с сайта total.kz Официальный представитель финансовой полиции Казахстана Мурат Жуманбай сообщил сегодня на брифинге, что его ведомство арестовало членов ОПГ, которые получали взятки за ускоренное оформление техпаспортов на недвижимое имущество, сообщает Zakon.kz. ОПГ действовала под руководством директора Центра недвижимости Алматы Оразакынова. В состав преступной группы входили помощник директора и начальники отделов Ауезовского, Турксибского, Алатауского, Медеуского и Бостандыкского районов Центра недвижимости. Всего за период с сентября по декабрь 2012 года глава ОПГ - директор Центра получил более 1,5 млн. тенге. today.kz