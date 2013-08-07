фото с сайта pinsknews.by фото с сайта pinsknews.by В Казахстане постановлением правительства внесены внесении изменения в правила регулирования численности животных, сообщает Today.kz со ссылкой на официальную прессу. Так, для регулирования численности животных на территории республики создаются комиссии по регулированию численности животных, за исключением рыбных ресурсов и других водных животных, приказом Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды, а на территории определенной области - приказами его территориальных подразделений. Для регулирования численности рыбных ресурсов и других водных животных создаются комиссии по регулированию численности рыбных ресурсов и других водных животных приказами территориальных подразделений Комитета рыбного хозяйства Министерства охраны окружающей среды РК. В состав комиссий входят представители соответствующего Комитета или его территориального подразделения, местных исполнительных органов, государственных органов в области экологического регулирования и контроля, ветеринарно-санитарного контроля и надзора.