В Казахстане постановление правительства до 31 декабря 2013 года введен запрет на экспорт отдельных видов нефтепродуктов, сообщает официальная пресса. Запрет продлен на вывоз легких дистиллятов и продуктов, керосина, газойлей и прочих нефтепродуктов, за исключением специальных бензинов, легких дистиллятов для бензинов моторных с октановым числом не более 80 и печного топлива бытового. Today.kz