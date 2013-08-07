фото пресс-службы ДВД Алматы фото пресс-службы ДВД Алматы На XV Всемирных Играх полицейских и пожарных, которые проходят в Северной Ирландии, соревнования в силовых видах спорта принесли казахстанской команде две золотых медали, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы. Обе награды завоевал капитан сборной Серик Нургалиев в двух дисциплинах - бенчпресс (жим лежа) и пушпуллифтинг (силовое двоеборье). Накануне в ходе тренировки спортсмен получил серьезную травму связок ноги, однако, несмотря на это, вышел на помост и стал победителем. Серик Нургалиев - сотрудник МВД РК, подполковник полиции и заслуженный мастер спорта республики, является десятикратным чемпионом и рекордсменом мира, чемпионом Европы среди правоохранительных органов, обладателем 29 золотых, 6 серебряных и 2 бронзовых медалей мировых первенств среди силовых структур. 9 августа Серику Нургалиеву предстоят соревнования по армрестлингу. XV Всемирные Игры полицейских и пожарных продлятся до 10 августа 2013 года. В мероприятии участвуют более 20 тысяч приглашенных посетителей из более чем 70 стран, включая около 10 000 сотрудников правоохранительных органов. "Республику Казахстан на Играх представляют пять спортсменов - Серик Нургалиев из Астаны, Аскар Жандаров из ЮКО (дзюдо, борьба греко-римская, вольная), Талгат Кожабаев из Астаны (дзюдо, борьба греко-римская), Абдусанат Шарафов из Алматы (бокс, карате) и Асхат Елубаев из ВКО (дзюдо)", - уточнили в ведомстве.