фото с сайта miotai.info фото с сайта miotai.info Казахстан вошел в десятку стран-источников спама, заняв 7 место и обогнав Россию на две позиции, сообщает Kapital.kz По информации «Лаборатория Касперского», такую позицию Казахстану обеспечил резкий скачок доли исходящего спама. Как отмечается, такая же ситауция сложилась в Украине и Белоруссии, которые занимают 6 и 8 места в топе. По мнению экспертов, доля исходящего спама выросла из-за организации новых ботнетов или зараженных веб-хостингов. Первые позиции рейтинга стран-спамеров занимают Китай, США и Южная Корея. На четвертом и пятом местах расположились Тайвань и Вьетнам. today.kz