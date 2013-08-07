фото с сайта arhiv.profinance.kz фото с сайта arhiv.profinance.kz Казахстанские программисты собираются разработать собственную антивирусную программу, сообщает «24 KZ». В списке из 20 стран, где наиболее высок риск заражения компьютеров через интернет, Казахстан занимает четвертое место. Сегодня казахстанские пользователи Сети вынуждены использовать российские или американские системы защиты информации. «На сегодняшний день у нас нет своего фундаментального стандарта об информбезопасности. Мы сейчас формируем команду программистов, ученых и создаем план действий, мероприятий, и хотим привлечь инвестиции для разработки казахстанского антивируса», - говорит президент Казахстанской ассоциации софтверных компаний Азаматхан Амиртаев. Специалисты отмечают, что разработка программы займет около пяти лет. Кроме того, на создание отечественного антивируса потребуется не менее 50 миллионов долларов. По мнению экспертов, для создания своей антивирусной программы профессионалов в стране достаточно. today.kz