За первое полугодие объем выданных потребительских кредитов составил почти 40% от полугодового фонда заработной платы Для сравнения, в 2012 году сумма выданных потребкредитов составляла всего 29,6% от ФЗП, а в 2011 – 22,5%.В июле банки выдали потребительских кредитов населению на 175 миллиардов тенге, это почти 45% к фонду заработной платы.По итогам июля общая сумма потребительской задолженности населения перед банками достигла 1,8 триллионов тенге. Во втором квартале ежемесячно потребительская задолженность населения перед банками увеличивалась на 4%. За последний год объем потребительских кредитов вырос почти на 3,9 миллиардов долларов.