Фото: globalnews.ca Фото: globalnews.ca Житель австралийского Голд-Коста Шейн Уиллмот научил своих домашних мышей кататься на скейтбордах, сообщает Gold Coast Bulletin News. Мужчина рассказал, что животные могут освоить катание в том случае, если с ними заниматься, когда они еще совсем маленькие. По словам Уиллмота, он решил научить мышей кататься на миниатюрных досках (так называемых фингербордах), когда понял, что не может ходить с ними на пляж в холодное время года. Дело в том, что мыши австралийца умеют также и кататься на доске для серфинга. Как отметил мышиный тренер, в холода мышам не желательно купаться, поэтому скейтбординг стал альтернативой серфингу. Мыши катаются в маленьком скейт-парке, который Уиллмот выстроил у себя во дворе. Некоторые из грызунов даже могут перелетать на доске сквозь горящее кольцо. Когда Уиллмот рассказал об этом, он отметил, что его отношение к мышам кому-то может показаться жестоким, однако заверил, что он своих питомцев очень любит. «Своих мышей я люблю. Я бы никогда не сделал ничего такого, что доставило бы им неудобство или дискомфорт. Им нравится кататься. За десять лет, что я дрессирую грызунов, ни один из них не умер от этих упражнений», – подчеркнул австралиец. lenta