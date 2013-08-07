Фото: John Macdougall / AFP Фото: John Macdougall / AFP В Германии мужчина, который оказался на рельсах, обругал машиниста поезда, который едва его не задавил, пишет The Local. Инцидент произошел в ночь на понедельник, 5 августа, на железнодорожном вокзале Кёльн — Мессе/Дойц. 55-летний мужчина оказался под поездом, несмотря на то, что машинист заметил его на рельсах и резко остановил состав. Однако поезд все равно проехал над мужчиной, который совершенно не пострадал в результате происшествия. Выбравшись из-под поезда, мужчина начал кричать и ругаться, сетуя на то, что машинист вовремя не остановился. Машинист обратился к персоналу поезда, чтобы те успокоили мужчину на рельсах и вывели его со станции. Теперь, вероятно, ему грозит ответственность за поведение, представляющее угрозу. В момент происшествия в поезде находились 20 пассажиров. Всем им было предоставлено бесплатное такси от станции до тех пунктов назначения, к которым они направлялись. lenta