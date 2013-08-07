Четырехлетнего мальчика переизбрали мэром американского городка
Фото: Jeff Baenen / AP Небольшой американский городок во второй раз выбрал своим мэром дошкольника. Как сообщает Associated Press, четырехлетний Бобби Тафтс был выбран главой Дорсета, штат Миннесота, во время городского фестиваля 4 августа. Голосование в Дорсете, который формально не имеет администрации, проходило в магазинах городка: в торговых точках были расставлены урны и все желающие могли опустить в них листки с написанными на них именами своих любимых кандидатов. Голосовать можно было неограниченное количество раз. При этом избиратели при голосовании должны были пожертвовать один доллар на организацию фестиваля. Когда пришло время подводить итоги голосования, Бобби обратился к населению и попросил одного мужчину из толпы помочь ему. Мужчина должен был вытащить листок с именем нового мэра из шляпы, куда сложили все «бюллетени». Избиратель с завязанными глазами достал имя Бобби. Его попросили достать еще один листок, и он вновь вытащил бумажку с именем Бобби. Как заявила мама вновь избранного мэра, и сам Бобби, и она были шокированы результатом. Годом ранее мэр был выбран таким же способом. В основном мэр Тафтс занимается на своем посту благотворительностью. Он участвует в разнообразных мероприятиях, направленных на сбор денег для города и его нуждающихся жителей. В свободное время мэр гуляет и ходит на рыбалку. В скором времени он начнет готовиться к школе. В октябре Бобби исполнится пять лет. http://lenta.ru