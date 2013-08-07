hjhjhjhНа территории международного аэропорта Атырау из-за выявленных нарушений приостановлена эксплуатация трех вертолетных площадок, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу Главной транспортной прокуратуры РК. В результате проверки сотрудниками атырауской транспортной прокуратуры установлены факты эксплуатации АО «Авиакомпания «Евро Азия Эйр» трех вер­толетных площадок,  несоответствующих установленным нормам годности. На вышеуказанных площадках выявлено разрушение асфальтового покрытия с оголением стержней арматуры и выступом щебня, что угрожает безопасности полетов. - К примеру, в момент запуска двигателя вертолета при вращении винта образу­ются завихрения, в результате чего, не исключается попадание кусков твер­дых сыпучих частиц в систему управления вертолета, которые, в свою очередь, мо­гут привести к разрушению либо отказу двигателя, - рассказал корреспонденту портала "Мой ГОРОД" помощник транспортного прокурора области Ерлан БАСАНОВ. По представлению прокуратуры эксплуатация вертолетных площадок приостановлена до устранения выявленных нарушений.  