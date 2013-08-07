Как сообщили в ДВД области, накануне на одной из улиц поселка Карауылкелди двое молодых людей из хулиганских побуждений произвели несколько выстрелов в своих сверстников. - В ходе предварительного следствия выяснилось, что 19-летний знакомый потерпевшего, из-за ранее возникшей между ними ссоры выстрелил в него из обреза одноствольного охотничьего ружья 16 калибра, - добавили в пресс-службе ДВД. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двух жителей Байганинского района 18 и 19 лет. Подозреваемые были водворены в изолятор временного содержания, где уже дали признательные показания. Идет следствие.