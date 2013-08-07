- 6 августа, под утро неизвестный мужчин проник в квартиру молодой женщины и пытался совершить над ней насильственные действия сексуального характера, - рассказала. Произошло это в спальном районе «Лесхоз». Услышав непонятные звуки, женщина проснулась и начала кричать. Мужчина пытавшийся получить сексуальное удовольствие скрылся в неизвестном направлении. В данное время оперативники выясняют, как мужчине удалось проникнуть в квартиру. Полиция возбудило уголовное дело по статье 121 УК РК «Насильственные действия сексуального характера». Проводятся оперативно-следственные действия.