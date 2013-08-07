Ежедневные рейды, проводимые сотрудниками отдела административной полиции показывают, что владельцы увеселительных заведений продолжают нарушать законодательство и предлагают посетителям кальяны. Напомним, что курение кальянов и сигарет в общественных местах строго запрещено. Однако, запретить и наказать администрацию и посетителей полицейские не в силах, потому как доступ в подобные заведения ограничен законодательством. Пока же стражи порядка ограничиваются лишь разъяснительной работой и раздачей уведомлений, которых с начала акции выдано свыше двадцати. - Зачастую получается так, что хозяева увеселительных заведений, нарушая запрет курения, прикрываются законом о защите предпринимательства и не пускают наших сотрудников в зал. Это напрямую влияет на то, что множество фактов курения кальяна остается безнаказанным. Остается только вести профилактическую работу, - рассказал