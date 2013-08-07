В Атырау проводили участников первой региональной теле экспедиции

Сегодня в Атырау проводили необычную телевизионную экспедицию, которая объедет все забытые исторические места региона, - сообщает корреспондент портала "Мой город". Планируется, что участники на автомобилях проедут по региону и побывают в местах, богатых историческими и культурными памятниками. Все увиденное и услышано будет зафиксировано на фото и видеоносители. По результатам экспедиции будет подготовлен сборник документальных фильмов об истории края. По словам организаторов проекта, это позволит не только сохранить для будущих поколений и рассказать нынешнему о богатом наследии казахской земли, но и позволит значительно пополнить базу памятников истории региона. - В Атырауской области сегодня насчитывается 313 памятников истории, 525 сооружений. И мы уверенны, что это количество намного больше. Множество памятников еще не исследовано, многие не занесены в реестр. Кроме того, в регионе в этом году планируется начать работу по созданию института истории и археологии. Это позволит систематизировать работу в этом направлении, - рассказал заместитель акима области Шынгыс МУКАН.