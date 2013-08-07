По данным финансовой полиции, преступная группа в составе 12 человек, возглавляемая неким ШИРЯЕВЫМ, через принадлежащие ей фирмы участвовала в конкурсах госзакупок и похитила более 1,9 млрд тенге, выделенных на строительство пяти объектов в Актюбинской области. Денежные средства были выведены и обналичены через счета фиктивных предприятий, зарегистрированных членами ОПГ. Кроме того, как сообщает пресс-служба финансовой полиции, ОПГ в 2008-2012 годах, зарегистрировав более 10 фиктивных предприятий, оказывала услуги коммерческим организациям по уклонению от уплаты налогов и обналичиванию, чем причинила ущерб государству в виде неуплаченных налогов на 16 млрд тенге. Предводитель и один член ОПГ объявлены в розыск, один из подозреваемых арестован, остальные находятся под подпиской о не выезде. В целях возмещения причиненного ущерба арестовано движимое и недвижимое имущество обвиняемых - это 279 единиц транспортных средств, 13 квартир, 51 земельный участок. Кроме того, арестовано имущество предприятий с уставным капиталом в 3,5 млрд.тенге, фактическим владельцем которых является ШИРЯЕВ.