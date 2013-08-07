Также санитарная служба области рекомендует хозяевам торжеств и владельцам объектов общественного питания закупать только сертифицированные продукты питания, соблюдать технологию приготовления и хранения как сырой, так и готовой продукции, избегать в меню праздничных дастарханов блюд с использованием майонеза и сметаны, белковых и масляных тортов, пирожных и других скоропортящихся продуктов. Просят и не допускать заблаговременного накрытия столов, не использовать остатки пищи на следующий день. По словам Есмагамбетовой, за истекший период текущего года органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора плановой проверкой охвачено 999 объектов питания. В ходе проверки за выявленные санитарные нарушения на ответственных лиц наложено 730 штрафов на сумму 7 359 840 тенге, решением суда приостановлено 70 объектов, за несвоевременное прохождение медицинских осмотров отстранены от работы 119 работников. Напомним, в конце июля в селе Карабутак Айтекебийского района свадебное застолье обернулось массовым отравлением. Больше 60 человек, в том числе и годовалые дети, с острым расстройством желудка поступили в инфекционную больницу.