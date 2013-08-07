Оргкомитет Национального бизнес-рейтинга (НБР) завершил построение общегосударственных рейтингов предприятий республики Казахстан по итогам 2011-2012 годов. Отметим, что НБР - это комплексный международный рейтинговый проект, широко известный в странах СНГ и Таможенного союза как ведущий некоммерческий общегосударственный рейтинг по оценке действительной эффективности деятельности предприятий, - рассказала. - По результатам статистического ранжирования, которое было проведено согласно «Общему классификатору видов экономической деятельности» департамент вошел в ТОП-10. Это основной аргумент нашей эффективной работы в текущем периоде и показатель высокой социальной активности.