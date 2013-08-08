Фото с сайта azattyq.org Фото с сайта azattyq.org Казахстанские общественники попросили посла Франции вернуть Мухтара Аблязова в Казахстан, сообщает корреспондент TodayKz. Казахстанские общественные деятели написали Чрезвычайному и полномочному послу Франции в Казахстане Жан Шарлю Бертонэ письмо, в котором попросили власти Франции депортировать опального банкира в Казахстан, где тот понесет наказание за свои махинации. Общественники создали НПО «Вернем Аблязова», в которую вошли 43 человека. «Мы призываем французские власти не поддаваться на провокации и хитроумные, откровенно лживые козни Аблязова и его сообщников. Он должен понести заслуженное наказание и быть экстрадирован к месту отправления правосудия», - говорится в обращении активистов. Напомним, что в настоящее время экс-глава БТА Банка Мухтар Аблязов находится во Франции, где он был задержан неделю назад. Решается вопрос об экстрадиции банкира на родину, однако у Казахстана и Франции нет соглашения о выдаче преступников.