фото Алмаза Толеке фото Алмаза Толеке Члены коалиции «Вернем Аблязова» собираются встретиться с представителями французского посольства и Евросоюза, чтобы, несмотря на отсутствие необходимого договора между странами, призвать их экстрадировать опального банкира в Казахстан, а не в Украину, сообщает корреспондент Today.kz. Общественники считают, что на сегодня вопрос об аресте Аблязова представлен с одной стороны. Свое мнение они выразили в открытом обращении коалиции, которое намерены передать в ближайшие дни чрезвычайному и полномочному послу РК Жан Шарлю Бертонэ. «Прикрываясь пафосной риторикой о своем несогласии с нынешней политикой руководства страны, Аблязов продолжал за рубежом зачищать концы, перепрятывать уже украденные средства и переводить их на счета своих компаний», - говорится в письме. Общественники уверены, что даже если их мнение не будет решающим, они обязаны донести его до французских дипломатов. «Через посла мы хотим обратиться к руководству Франции. Ведь если Аблязов на своей родной земле считается нарушителем, то он должен перед народом отчитаться, чтобы хотя бы морально очистить свое имя», - говорит председатель Координационного совета общественных объединений ветеранов и инвалидов войны в Афганистане и локальных военных конфликтах Мурат Абдушукуров. Члены коалиции уверены, что Мухтар Аблязов должен вначале предстать перед судом Казахстана, несмотря на то, что за различные финансовые махинации он разыскивается правоохранительными органами России, Украины, Венгрии, Кипра, Голландии, Великобритании и других стран. «Наша приоритетная позиция, чтобы Аблязов вначале вернул государству и населению все долги, все финансы, которые он вывез из Казахстана. А потом уже предстал перед судом Украины и России», - говорит президент ОЮЛ «Гражданский альянс Алматы» Саулета Толганбаева. Под письмом подписались 43 человека, выразить свое согласие с общественниками может любой желающий.