фото с сайта islam.ru фото с сайта islam.ru Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий, хазрет Ержан Кажы Малгажыулы поздравил мусульман с праздником Ораза айт, сообщает Today.kz со ссылкой на Центральную мечеть Алматы. Как отметил муфтий, мусульмане всего мира с сожалением прощаются с благословенным месяцем Рамадан. "Правоверные мусульмане нашей страны провели этот месяц в поклонении, молитвах и добрых делах. Несмотря на жаркие летние дни, держали пост, надеясь на милость Аллаха", - отметил он. "Ид Аль Фитр - один из самых главных праздников мусульман. Это праздник общей радости, единения и любви. Я поздравляю всех мусульман с праздником Ид Аль Фитр!", - сказал Ержан Кажы Малгажыулы.