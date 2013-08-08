Фото menu.ru Фото menu.ru В Испании пройдут первые в истории гастрономические Олимпийские игры. На самое вкусное состязание, которое состоится в 2015 году, съедутся лучшие кулинары из 24 стран мира. По рассказам организаторов турнира, программа игр еще не составлена, однако уже известно, что участники будут представлять блюда своей национальной кухни. Олимпийские медали решено выдавать в нескольких категориях: в конкурсах для шеф-поваров, барменов, смольё, кондитеров и метрдотелей. Тем временем эксперты уже заявили, что международное соревнование такого рода позволит не только выбрать лучших из лучших кулинаров, но и продвинуть национальные кухни стран участников. Первый канал